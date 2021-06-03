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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 mesken ihale yoluyla satılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 mesken ihale yoluyla satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 21 adet mesken 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile satışa çıkarılıyor.
 Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü'nden 10,00 (on)-TL bedel karşılığında temin edilebilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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