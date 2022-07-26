İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi yapacak
KAMU HABERLERİ 26.07.2022, 21:09
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı 5. Etap'ta kat karşılığı inşaat yapım ihalesi düzenleyecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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