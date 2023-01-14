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İzmir Bayındır'da bahçeli kargir ev icradan satılacak

KAMU HABERLERİ 14.01.2023, 17:49
İzmir Bayındır'da bahçeli kargir ev icradan satılacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre,  Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/223 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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