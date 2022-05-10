İZELMAN A.Ş.'den arsa satış ihalesi
KAMU HABERLERİ 10.05.2022, 21:45
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İZELMAN Anonim Şirketi, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli mahallesinde 35280 ada 1 parselde kayıtlı 23.686 m² yüzölçümlü ticaret alanı nitelikli arsayı, 87 milyon 500 bin Türk Lirası muhammen bedel üzerinden, kapalı zarf ile ön tekliflerin toplanması ve sonrasında açık artırma usulü ile satacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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