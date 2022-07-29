İTÜ akademik personel alacak
KAMU HABERLERİ 29.07.2022, 22:45
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite'nin muhtelif birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca 92 öğretim elemanı alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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