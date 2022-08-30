İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 30.08.2022, 18:31
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
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|3
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|4
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|3
|4
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|2
|3
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|2
|2
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|2
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|1
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|1
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|3
|0
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|O
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|12
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|4
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|4
|10
|4. Brighton
|5
|10
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|5
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|2
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|1
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|9
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|3
|9
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|7
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|7
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|6
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|6
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|6
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|4
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|4
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|3
|4
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|3
|3
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|3
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|3
|1
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|1
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|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
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|3
|1
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|3
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