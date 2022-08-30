İstinye Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
KAMU HABERLERİ 30.08.2022, 18:33
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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