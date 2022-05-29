İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KAMU HABERLERİ 29.05.2022, 22:59
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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