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İstanbul Valiliği, müşavirlik hizmetleri alacak

İstanbul Valiliği, müşavirlik hizmetleri alacak

İstanbul'un muhtemel bir depreme karşı hazırlanması amacıyla oluşturulan ve Dünya Bankası’ndan (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan (CEB), İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB), Alman Kalkınma Bankası’ndan (KfW), Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB) ve ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan (ECO) sağlanan kredi ile finanse edilen ISMEP Projesi kapsamında “İstanbul’daki Okul Binalarının Tasarımına İlişkin Müşavirlik Hizmetleri (AIIB-CB3)” nin satın alınması planlanmaktadır. 

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