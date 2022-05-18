İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'de 99 adet taşınmazın kiralanması için ihale düzenleyecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ