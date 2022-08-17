İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

KAMU HABERLERİ 17.08.2022, 20:43
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli illerinde bulunan 81 Vakıf taşınmazını "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" uyarınca kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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