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İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliye edilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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