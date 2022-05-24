İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
KAMU HABERLERİ 24.05.2022, 21:22
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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|Takımlar
|O
|P
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|36
|70
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|36
|62
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|36
|60
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|36
|58
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|36
|57
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|36
|51
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|50
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|36
|49
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|36
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|48
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|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
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|36
|44
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|38
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|36
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|Takımlar
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|P
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|93
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|38
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|38
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|38
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|38
|38
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|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
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|P
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|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
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|38
|65
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|38
|62
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|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|38
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|42
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|39
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|39
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|38
|38
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|38
|35
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|31