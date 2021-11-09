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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü105 Sözleşmeli Personel alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü105 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, stanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, Üniversitenin birimlerinde giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 105 Sözleşmeli Personel alacak.

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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