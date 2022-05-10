İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü, Üniversitenin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca 111 Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ