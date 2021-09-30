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İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak

İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Üniversitesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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