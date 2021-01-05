İstanbul Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

Personel alımı 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yapılacak olup başvurular ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı günden (5 Ocak 20201) itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) yapılacaktır.
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05 Ocak 2021 Salı 21:15
Personel alımı 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yapılacak olup başvurular ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı günden (5 Ocak 20201) itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) yapılacaktır.
Ayrıntılar için TIKLAYINIZ