İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri personel alacak
KAMU HABERLERİ 04.04.2022, 20:36
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosu için 4, İdari Memur kadrosu için 3, Engelli İdari Memur kadrosu için 1, Şoför kadrosu için 1 ve Hizmetli Kadrosu için 1 olmak üzere sözlü sınavla toplam 10 personel alınacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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