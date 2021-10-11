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İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 12 personel alacak

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 12 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosu için 9, İdari Memur kadrosu için 1, Şoför kadrosu için 2 olmak üzere sözlü sınavla 12 personel alınacak. Başvurular istenilen belgelerle birlikte İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği en geç 8 Kasım 2021 saat 17.30'a kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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