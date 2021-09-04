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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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