Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın Doya Doya Moda
Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı
Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı...
Meclis 2,5 aylık aradan sonra yasama çalışmalarına yeniden başlıyor
Meclis 2,5 aylık aradan sonra...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık için spor çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık için spor...
Korona sonrası dönemde yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır
Korona sonrası dönemde yabancı karşıtlığı...

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 Öğretim Görevlisi alıyor

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.