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İstanbul Şile'de 194,99 m² taşınmaz satılcak (çoklu satış)
KAMU HABERLERİ 30.09.2022, 20:58
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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|5
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|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
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|5
|6
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|6
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|5
|3
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|5
|3
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|3
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|2
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|1. Real Madrid
|6
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|2. Barcelona
|6
|16
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
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|6
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|5
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|6
|4
|17. Almeria
|7
|4
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|6
|4
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|6
|3
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|6
|1