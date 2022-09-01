İstanbul Sarıyer'de net 49 m² daire icradan satılıktır
KAMU HABERLERİ 01.09.2022, 22:26
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale İ.İ.K 133. Maddeye göre açık artırma suretiyle yapılacaktır. Artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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parçalı az bulutlu
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|3
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|9
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|3
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|3
|7
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|1
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|1
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