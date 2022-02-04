Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cem adrian konser Güldür Güldür Show tv izle yusufeli korona corona
Emanet 311. Bölüm Fragmanı- 7 Şubat Pazartesi
Emanet 311. Bölüm Fragmanı- 7...
Türkiye'de 111 bin 157 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 111 bin 157 kişinin...
TBMM Başkanı Şentop'tan Atatürk Anıtı ile Adalet Anıtı'na düzenlenen saldırılara tepki
TBMM Başkanı Şentop'tan Atatürk Anıtı...
Survivor All Star'da taş üstünde taş kalmadı! Berna ve Nagehan birbirine girdi!
Survivor All Star'da taş üstünde...

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda isimleri belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.