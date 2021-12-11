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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş  olmak  kaydı  ile  aylık  ve  özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  olarak,  Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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