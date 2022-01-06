Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın istanbul
Omicron'un son Kovid-19 varyantı olmayacağı belirtildi
Omicron'un son Kovid-19 varyantı olmayacağı...
Türkiye'de 68 bin 413 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 68 bin 413 kişinin...
İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz
İHA, SİHA ve TİHA üretiminde...
Togg ABD'de dünya sahnesine çıktı
Togg ABD'de dünya sahnesine çıktı

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.