İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 27.03.2022, 21:27
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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