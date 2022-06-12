İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden araç satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi, 3 adet ikinci el taşıtı, İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 29. maddesine göre açık teklif usulüyle satacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ