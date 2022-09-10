İstanbul Pendik'te kat bahçeli 85 m² daire icradan satılacak

KAMU HABERLERİ 10.09.2022, 21:09
İstanbul Pendik'te kat bahçeli 85 m² daire icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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