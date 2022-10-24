İstanbul Pendik'te 73m² "dubleks mesken" nitelikli taşınmaz icradan satılacak

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KAMU HABERLERİ 24.10.2022, 20:10
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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