İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İlana göre, Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 32 Öğretim Elemanı, Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 39 Öğretim Üyesi alınacak.Ayrıntılar için TIKLAYINIZ