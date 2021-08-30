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İstanbul Okan Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin  mevcut  ve  açılması  planlanan  bölümlerinin  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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