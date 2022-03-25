İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 25.03.2022, 22:28
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|P
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|30
|55
|3. Fenerbahçe
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|53
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|49
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|47
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|43
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|O
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|28
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|28
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|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
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|28
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|28
|44
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|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
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|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
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|O
|P
|1. M.City
|29
|70
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|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
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|28
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|29
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|29
|50
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|30
|48
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|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
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|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
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|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
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|29
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|38
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|36
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|36
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|32
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|32
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|29
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|29
|28
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|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19