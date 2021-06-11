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İstanbul Okan Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitenin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim  Üyeliği  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve   Esaslar   Hakkında   Yönetmelik”in   ilgili   maddeleri   uyarınca   aşağıda   nitelikleri   belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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