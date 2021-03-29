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İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Okan Üniversitesi'nin  mevcut  ve  açılması  planlanan  bölümlerinin  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmî  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren “Öğretim  Üyeliği Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin”  ilgili  maddeleri  uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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