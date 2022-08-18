İstanbul Medipol Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite'nin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüde 36 öğretim üyesi alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ