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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara, karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte toplam 17 (on yedi) sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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