İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ilgili maddeleri uyarınca, 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak 34 sözleşmeli personel istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ