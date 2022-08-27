İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacak

KAMU HABERLERİ 27.08.2022, 18:35
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
28
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2022
İmsak 04:46
Güneş 06:18
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:53
Yatsı 21:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 4 10
2. Fenerbahçe 3 7
3. Başakşehir 3 7
4. Beşiktaş 3 7
5. Adana Demirspor 3 6
6. Giresunspor 3 6
7. Galatasaray 3 6
8. Antalyaspor 4 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 3 5
12. Kayserispor 3 3
13. Karagümrük 3 3
14. Sivasspor 3 2
15. Ümraniye 3 1
16. Ankaragücü 3 1
17. Hatayspor 2 0
18. İstanbulspor 3 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Eyüpspor 3 7
2. Bodrumspor 2 6
3. Samsunspor 2 4
4. Gençlerbirliği 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Bandırmaspor 1 3
8. Sakaryaspor 2 3
9. Boluspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Erzurumspor 2 2
12. Rizespor 2 2
13. Denizlispor 3 2
14. Manisa Futbol Kulübü 2 1
15. Altınordu 2 1
16. Keçiörengücü 2 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Ö.K Yeni Malatya 3 1
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. Leeds United 4 8
3. Brighton 4 8
4. M.City 4 7
5. Tottenham 3 7
6. Crystal Palace 4 7
7. Chelsea 4 7
8. M. United 4 6
9. Liverpool 4 5
10. Newcastle 3 5
11. Fulham 3 5
12. Brentford 4 4
13. Everton 4 4
14. Nottingham Forest 3 4
15. Southampton 4 4
16. Aston Villa 3 3
17. Bournemouth 4 3
18. Wolverhampton Wanderers 3 1
19. Leicester City 4 1
20. West Ham United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 9
2. Villarreal 2 6
3. Real Madrid 2 6
4. Osasuna 3 6
5. Barcelona 2 4
6. Rayo Vallecano 2 4
7. Athletic Bilbao 2 4
8. Celta Vigo 3 4
9. Atletico Madrid 2 3
10. Girona 3 3
11. Valencia 2 3
12. Real Sociedad 2 3
13. Almeria 2 1
14. Sevilla 2 1
15. Mallorca 2 1
16. Espanyol 2 1
17. Elche 2 1
18. Real Valladolid 2 1
19. Cadiz 2 0
20. Getafe 2 0