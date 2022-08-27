İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alacak
KAMU HABERLERİ 27.08.2022, 18:35
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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