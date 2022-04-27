İstanbul Kültür Üniversitesi'nden arsa satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bahçeşehir 2. Kısım'da bulunan 13.301 ve 16.139 m² alanlı arsaların satışı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 29. maddesine göre Açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ