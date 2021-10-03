Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın BEEO Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı
Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı 2060'ta Avrupa seviyesine gelecek
Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı 2060'ta...
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Japonya Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi
Japonya Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi
Kovid-19 vakaları 50 ilde 100 bin kişide 200'ü aştı
Kovid-19 vakaları 50 ilde 100...

İstanbul Kent Üniversitesi 14 akademik personel alacak

İstanbul Kent Üniversitesi 14 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin  aşağıda  belirtilen  birimlerinde  açık  bulunan  Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.