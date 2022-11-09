İstanbul Kadıköy'de 3/8 hisseli net 100 m² daire icradan satılacaktır
KAMU HABERLERİ 09.11.2022, 22:15
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/512 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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