İstanbul Gelişim Üniversitesinden akademik personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 99 Öğretim Üyesi, 37 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi istihdam edecek.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvurmak isteyen adayların İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurmak isteyen adayların ise her bölüm/programın bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ