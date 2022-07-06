İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KAMU HABERLERİ 06.07.2022, 22:47
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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|59
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|38
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|36
|62
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|60
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|58
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|57
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|36
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|36
|49
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|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
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|36
|45
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|36
|45
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|36
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|36
|44
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|36
|38
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|O
|P
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|38
|93
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|38
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|71
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|38
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|48
|13. Brentford
|38
|46
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|45
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|38
|40
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|38
|35
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|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
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|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|38
|48
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|38
|42
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|42
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|39
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|39
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|38
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