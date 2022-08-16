İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alacak
KAMU HABERLERİ 16.08.2022, 18:22
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Fenerbahçe
|2
|4
|4. Başakşehir
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Gaziantep FK
|2
|4
|8. Giresunspor
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Galatasaray
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Real Betis
|1
|3
|3. Villarreal
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Madrid
|1
|3
|6. Real Sociedad
|1
|3
|7. Valencia
|1
|3
|8. Celta Vigo
|1
|1
|9. Espanyol
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Rayo Vallecano
|1
|1
|14. Almeria
|1
|0
|15. Sevilla
|1
|0
|16. Cadiz
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Elche
|1
|0
|19. Getafe
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0