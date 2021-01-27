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İstanbul Gelişim Üniversitesi 112 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi 112 öğretim üyesi alacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan. gov.tr’de yer alan duyuruya göre; istanbul gelişim üniversitesi rektörlüğünden: akademik personel alım ilanı (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır.

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