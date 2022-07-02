İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim görevlisi alım ilanı
KAMU HABERLERİ 02.07.2022, 22:23
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış
olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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