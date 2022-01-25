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İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Üniversitemize    2547    sayılı    Yükseköğretim    Kanunu’nun    ve    Öğretim    Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıda  belirtilen  kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
 

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