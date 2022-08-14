İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alacak

KAMU HABERLERİ 14.08.2022, 19:55
İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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