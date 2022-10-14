İstanbul Fatih'te brüt 33.50 m² dükkan mahkemeden satılacak (çoklu satış)

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Satış şartları : Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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